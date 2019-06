UNDER 21, Pinamonti ko, al suo posto Bonazzoli

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Europeo Under 21, per Andrea Pinamonti, finisce prima di cominciare. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce dal Mondiale Under 20 disputato in Polonia, non sarà disponibile per l'allenatore Gigi Di Biagio, a causa di un problema al ginocchio. Ieri il giocatore di proprietà dell'Inter aveva dovuto lasciare temporaneamente il ritiro dell'Under 21 per essere sottoposto ad accertamenti; oggi la Commissione medica dell'Uefa ha acconsentito alla richiesta della Figc di poter sostituire il giocatore con un altro elemento. Di Biagio ha così convocato Federico Bonazzoli, attaccante del Padova.