UNDER 21, Nicolato: "Obiettivo preparare i giovani"

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "L'obiettivo principale è preparare i ragazzi ad essere pronti per rispondere a una chiamata da parte del ct Roberto Mancini, siamo consapevoli di questo compito vitale che abbiamo". Così Paolo Nicolato nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico della Nazionale Under 21. "Il mio obiettivo a livello individuale - prosegue in una conferenza stampa in Figc - è la massima collaborazione con il ct, mettere sul campo concetti e principi riconoscibili che possano essere utili. Questo viene prima delle vittorie, poi nel contempo la volontà è anche quella di raggiungere obiettivi di squadra. Ma la sinergia con Mancini deve essere totale, e lo è. Cercheremo di preparare giocatori funzionali al progetto della nazionale". Sulla mancanza di vittorie degli Azzurrini negli ultimi anni, Nicolato avverte: "Vincere fa piacere a tutti ma non è semplice, soprattutto nel calcio giovanile. Dobbiamo sicuramente migliorare nella qualità ma soprattutto nei numeri e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".