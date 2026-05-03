Una sfida che vale lo scudetto: le formazioni ufficiali di Inter-Parma
Tra meno di un’ora andrà in scena Inter-Parma, una sfida che può valere lo scudetto. Dopo il pareggio a reti inviolate maturato nella sfida di ieri tra Napoli e Como, la squadra di Cristian Chivu vede il traguardo veramente a un passo. Grazie ai 9 punti di vantaggio sulla squadra di mister Conte, infatti, ai nerazzurri basterebbe anche un solo punto contro i ducali per per dare il via alla festa e cucirsi sul petto il 21° titolo di Serie A della propria storia. Di seguito le formazioni ufficiali del match decisivo in programma a San Siro:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A disp.: Di Gennaro, Josep Martnez, de Vrij, Lautaro Martinez, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi. All. Chivu.
PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka Oristanio, Sorensen, lphege, Ordonez, Britschgi, Carboni. All. Cuesta.
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