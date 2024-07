UFFICIALE, Varane firma biennale con il Como

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Il Como mette a segno un nuovo colpo di mercato: è infatti ufficiale l'ingaggio del centrale francese Raphael Varane. L'ex difensore di Manchester United e Real Madrid (con cui ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League), campione del mondo con la Francia nel 2018, ha firmato un contratto di due anni con opzione di prolungamento, come annunciato dal club lariano. "Raphael è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell'ambizione che abbiamo per questo club. Ha vinto tanto in carriera e l'esperienza che ha accumulato in due dei migliori campionati del mondo non può essere sottovalutata. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui", ha commentato il tecnico del Como Cesc Fabregas.

"Sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo progetto, non vedo l'ora di iniziare e poter conoscere la squadra e i miei compagni". Sono le prime parole di Raphael Varane come nuovo giocatore del Como. "All'inizio ero curioso di scoprire di cosa si trattasse e poco dopo ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso da tutti gli altri che mi erano stati proposti, quindi ho voluto saperne di più - ha proseguito il difensore, come si legge sul sito ufficiale del Como -. Più mi immergevo nel progetto è più diventava interessante e questo mi ha dato una prospettiva diversa su ciò che volevo fare. Una volta che la cosa è diventata concreta è andata subito in cima alla mia lista e siamo riusciti a concludere. Sono davvero molto felice. C'è molto da fare ed è molto stimolante. Ho molta esperienza ai massimi livelli, e ora poter condividere queste conoscenze per aiutare un club a costruirsi per arrivare in alto è un qualcosa di bellissimo". "Incontrerò di nuovo Cesc, ma questa volta non come avversario. Sono molto contento, mi piace molto la sua filosofia di gioco e la sua passione per il calcio. Quando abbiamo parlato è stato molto facile capirsi, quindi spero che avremo risultati molto positivi. In ogni caso, arrivo con molta umiltà per aiutare la squadra e il club a crescere", ha concluso Varane. (ANSA).