UFFICIALE, Under a Leicester: "Sognavo la Premier"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Cengiz Under in prestito dalla Roma al Leicester, con obbligo di riscatto: il trasferimento del 23enne attaccante esterno turco e' stato ufficializzato dai due club. "Non vedo l'ora di arrivare a Leicester e di cominciare ad allenarmi - il messaggio del giocatore, sul sito del suo nuovo club - Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra, e ora ho la grande opportunita' di farlo in Premier: conto di migliorarmi giorno dopoo giorno. Penso di avere la velocita' come dote e di potermi mettere al servizio dei compagni per molte occasioni". Di tono diverso il messaggio lasciato sul sito Roma: "Durante il mio periodo qui, mi sono innamorato non solo della Roma, ma anche di Roma, della cultura e della gente di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l'amore e il sostegno che mi hanno donato sin dal primo istante. Dopo il nostro tempo insieme, ho di fronte una nuova sfida". (ANSA).