UFFICIALE, Torino: Milinkovic-Savic allo Standard Liegi

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Vanja Milinkovic-Savic, portiere 22enne e fratello del più famoso Sergej, passa dal Torino allo Standard Liegi. Ad ufficializzarlo, sul proprio sito internet, è il club belga. Prestito con diritto di riscatto la formula trovata dai due club per il trasferimento del giocatore, nell'ultima stagione in prestito con poca fortuna alla Spal e all'Ascoli. Lo Standard potrà riscattare il portiere, una sola stagione nel Torino, che lo ricorderà più per la traversa colpita su punizione in una partita di Coppa Italia vinta dal Torino contro il Carpi che per le parate.