UFFICIALE, Tonali saluta l'Italia: va al Newcastle

Dopo giorni di attesa, ecco l'ufficialità: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle United. Il centrocampista classe 2000 saluta quindi il Milan per approdare in Premier League Questo il comunicato dei Magpies: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Sandro Tonali dal Milan. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non specificata e ha raggiunto un accordo fino al 2028. Benvenuto al Newcastle, Sandro".

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo