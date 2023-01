UFFICIALE, Sylvinho nuovo ct Albania. Zabaleta assistente

(ANSA) - TIRANA, 02 GEN - Il brasiliano Sylvio Mendes Campos Júnior, calcisticamente Sylvinho, sara' il nuovo allenatore della nazionale albanese di calcio. E' stata la Federcalcio albanese ad annunciarlo ufficialmente. Sylvinho, e' stato calciatore di grandi club europei fino al 2011, per proseguire poi come vice allenatore in alcune squadre del campionato brasiliano. Tra il 2014 e il 2016 e' stato assistente di Mancini all'Inter, per passare a fianco di Tite nella nazionale del Brasile fino al 2019, quando e' diventato il tecnico del Lione nel campionato francese. Un'avventura durata solo pochi mesi, per rientrare in Brasile alla panchina del Corinthians, da dove e' stato esonerato lo scorso febbraio. Con la nazionale albanese, Sylvinho succedera' all'italiano Edy Reja, il cui contratto e' scaduto lo scorso novembre. Reja non aveva nascosto il desiderio di proseguire con l'Albania, quasi totalmente rinnovata durante i suoi tre anni e mezzo del suo 'mandato'. Ma i risultati ottenuti nel 2022, con una sola vittoria (nell'amichevole con l'Armenia del 19 novembre) in 11 partite giocate, non sono stati a suo favore. La Federcalcio albanese non ha reso noto gli aspetti finanziari del contratto di 18 mesi di durata, che sara' sottoscritto dalle parti il prossimo 9 gennaio a Tirana, ma in un suo comunicato, ha precisato che l'obiettivo imposto "e' quello della qualificazione agli Europei del 2024". (ANSA).