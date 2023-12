UFFICIALE, Suarez raggiunge Messi all'Inter Miami

FirenzeViola.it

Oggi il suo arrivo negli States, in serata - ora italiana - il suo annuncio da parte del club. Luis Suarez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter Miami. L’attaccante, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Gremio, è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera nella MLS. Una rimpatriata per il giocatore che ritroverà i suoi ex compagni ai tempi del Barcellona come Leo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.