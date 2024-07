UFFICIALE, Spedalieri riparte dal Renate in Serie C

NOTIZIE DI FV MERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE VIOLA DI GIORNATA Nuova giornata di trattative che si è appena conclusa per la Fiorentina che ha visto sfumare Zaniolo approdato all'Atalanta e continua la sua ricerca di giocatori da dare quanto prima a Raffaele Palladino. Proseguono i contatti per Bove così come potrebbe... Nuova giornata di trattative che si è appena conclusa per la Fiorentina che ha visto sfumare Zaniolo approdato all'Atalanta e continua la sua ricerca di giocatori da dare quanto prima a Raffaele Palladino. Proseguono i contatti per Bove così come potrebbe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi