UFFICIALE, Rinforzo per la Salernitana: ecco Ikwuemesi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nuovo colpo in attacco per la Salernitana: il club campano si è assicurato Chukwubuikem Ikwuemesi, attaccante ventiduenne proveniente dal campionato sloveno. Ecco il comunicato: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’N.K. Celje per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’01 Chukwubuikem Ikwuemesi. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027 con opzione e indosserà la maglia numero 22".