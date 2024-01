UFFICIALE, Quarto colpo del Napoli: ecco Dendoncker

FirenzeViola.it

Il Napoli batte un altro colpo sul mercato: è arrivata infatti stamani l'ufficialità, Leander Dendoncker è il quarto rinforzo degli azzurri in questa sessione invernale. Il cartellino del giocatore è stato depositato in Lega, come si apprende dal sito ufficiale, col giocatore che diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore azzurro.

Dendoncker, mediano di 28 anni con più di 30 presenze in nazionale belga, arriva dall'Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del Napoli, fissato a 10 milioni di euro, con il club campano che avrà dunque sei mesi di tempo per valutare il centrocampista per poi decidere se acquistarlo a titolo definitivo o rimandarlo in Inghilterra. Il suo attuale contratto con i Villans scadrà il 30 giugno del 2026.