UFFICIALE, Perisic torna all'Hajduk: addio Spurs

NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, DOMANI ALLE 11 IL DERBY CONTRO L'EMPOLI Toccherà alla Fiorentina Primavera aprire la 18a giornata del campionato, la prima del girone di ritorno: i baby viola, reduci dal successo per 2-1 in rimonta ad Alzano Lombardo contro l'Atalanta, saranno di scena a Vinci - presso il c.s. Petroio - per disputare... Toccherà alla Fiorentina Primavera aprire la 18a giornata del campionato, la prima del girone di ritorno: i baby viola, reduci dal successo per 2-1 in rimonta ad Alzano Lombardo contro l'Atalanta, saranno di scena a Vinci - presso il c.s. Petroio - per disputare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi