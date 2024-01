UFFICIALE, Michele Camporese torna al Cosenza

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex Fiorentina, Michele Camporese, torna al Cosenza. Il club calabrese ha comunicato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, proveniente dalla Società Feralpisalò. Il difensore, nato a Pisa il 19/05/1992, si trasferisce in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2024 con obbligo di riscatto e vestirà la maglia numero 5. Si tratta di un gradito ritorno in maglia rossoblù dopo la positiva esperienza nella stagione 21/22 che lo ha visto protagonista nel girone di ritorno con 5 reti in 15 presenze.