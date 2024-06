UFFICIALE, Mbappe è un nuovo giocatore del Real Madrid

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo mesi di voci e trattative, l'attesa è terminata. Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. I Galacticos dopo la vittoria della quindicesima Champions League hanno finalmente annunciato il nuovo acquisto stellare, che andrà a potenziare una squadra già pieni di talenti, da Vinicius fino a Bellingham.

Il messaggio di addio di Mbappe al PSG era il primo step ufficiale, ma ora il fuoriclasse francese classe '98 è stato dichiarato ufficialmente come nuovo giocatore del Real di Carlo Ancelotti. Di seguito anche l'annuncio ufficiale: "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".