UFFICIALE, Mattiello dall'Atalanta al Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Primo acquisto del Cagliari nel mercato estivo: dall'Atalanta - ma la scorsa stagione ha giocato nel Bologna - arriva Federico Mattiello, classe 1995. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Un rinforzo soprattutto per la difesa: Mattiello ha giocato in questi anni in entrambe le fasce. Può essere schierato anche a centrocampo. Cresciuto nel vivaio della Lucchese, nel 2009 entra nel Settore giovanile della Juventus: con la Primavera vince nel 2013 Coppa Italia e Supercoppa. Fa il suo esordio in Serie A la stagione successiva, a 19 anni, in Juve-Parma.