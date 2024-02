UFFICIALE, La Ternana annuncia il viola Amatucci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ora è ufficiale: Lorenzo Amatucci, giovane centrocampista della Fiorentina, passa in prestito alla Ternana dove raggiunge altri 4 giocatori della Fiorentina, Distefano, Lucchesi, Favasuli e Dalle Mura. Ecco il comunicato del club umbro:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci (che avrà la maglia n° 72). Il 19enne centrocampista aretino (compirà 20 anni il 5 febbraio), si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione.

Cresce nel vivaio della Fiorentina collezionando tra Under 17, Under 18 e Under 19, 96 presenze e 7 reti. Nella stagione in corso annovera 6 gare con la Primavera viola e 2 presenze in prima squadra, contro Inter e Monza. Nelle nazionali giovanili vanta 22 presenze tra Under 18, Under 19 e Under 20".