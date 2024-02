UFFICIALE, La Salernitana ha esonerato Pippo Inzaghi

È stato decisivo il ko casalingo di venerdì sera contro l'Empoli: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. A confermarlo è arrivato anche il comunicato del club campano che ora attende Fabio Liverani come nuovo allenatore. Questa la nota: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".