UFFICIALE, La Roma annuncia il neo giallorosso Baldanzi

Il contratto in Lega già depositato, arriva anche l'annuncio della Roma: Tommaso Balanzi, a lungo nel mirino della Fiorentina, è un nuovo giocatore giallorosso. Ecco il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Tommaso Baldanzi dall'Empoli a titolo definitivo. Fantasista di piede mancino, classe 2003, è uno dei migliori talenti del calcio italiano. Con la maglia azzurra, ha partecipato da protagonista all'ultimo Mondiale Under 20, arrivando in finale".