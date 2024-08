UFFICIALE, L'ex obiettivo A. Alvarez ceduto in Spagna

NOTIZIE DI FV SERIE B, DISTEFANO SUBITO DECISIVO: GOL RIMONTA SULLA SAMP Lo scontro tra due pretendenti alla serie A, Frosinone-Samp, non ha deluso le attese nella domenica di serie B, con due gol per parte (2-2) e un punto che dà comunque fiducia. A decidere la gara è il viola in prestito Filippo Distefano, subito a segno con la... Lo scontro tra due pretendenti alla serie A, Frosinone-Samp, non ha deluso le attese nella domenica di serie B, con due gol per parte (2-2) e un punto che dà comunque fiducia. A decidere la gara è il viola in prestito Filippo Distefano, subito a segno con la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi