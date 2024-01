UFFICIALE, Il viola Dutu dall'Ancona al Francavilla

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eduaard Dutu è un nuovo giocatore della Virtus Francavilla, la notizia era nell'aria ed ora lo ha ufficializzato lo stesso club pugliese. Il difensore di proprietà della Fiorentina arriva dal prestito all'Ancona. Ecco la nota ufficiale:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduard Dutu, proveniente dall’ACF Fiorentina. Il giovane difensore italo-rumeno classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, successivamente l’esordio in Serie C con la maglia dell’Aquila Montevarchi con la quale colleziona 26 presenze ed un assist. Nella stagione successiva, 2022/2023, il trasferimento alla Reggina in B prima dell’approdo a Gubbio in serie C nella sessione invernale. In questa stagione ha militato tra le fila dell’U.S. Ancona. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Picerno".