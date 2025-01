UFFICIALE, Il Venezia piazza il colpo Condé dallo Zurigo

FirenzeViola.it

Colpo a centrocampo in casa Venezia: dall’FC Zurigo arriva Condé. Il centrocampista guineano, come si legge nel comunicato, arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 2027. Ecco la nota ufficiale del club lagunare:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Cheick Condé dall’FC Zurigo. Il calciatore nato in Guinea ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027. Cresciuto nelle fila del FC Sequence, Condé, 23 anni, ha intrapreso il proprio percorso professionale in Europa con il MAS Taborsko e successivamente con il Fastav Zlin e il Trinity Zlin, prima di approdare all’FC Zurigo. Con il club svizzero, ha disputato 97 partite ufficiali, mettendo a segno 2 gol e fornendo 6 assist. A livello internazionale, Condé ha maturato una significativa esperienza: con la maglia dello Zurigo ha collezionato 5 presenze in Europa League, 2 nelle qualificazioni alla Champions League, 4 nelle qualificazioni per l’Europa League e 4 nelle qualificazioni alla Conference League. Con la Nazionale della Guinea, Condé ha inoltre totalizzato 5 presenze".