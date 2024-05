FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Come riportato dai canali ufficiali del club, il Tuttocuoio ha confermato Aldo Firicano sulla panchina per la prossima stagione. L'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola era subentrato sulla panchina dei toscani il 14 marzo scorso ed è riuscito a vincere il Girone A di Eccellenza e a salire in Serie D.