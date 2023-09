UFFICIALE, Il Manchester United acquista Reguilon

FirenzeViola.it

© foto di J.M.Colomo

Il Manchester United ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'acquisto dal Tottenham di Sergio Reguilon, sostituto dell'infortunato Luke Shaw, in prestito secco, formula che permetterà ai Red Devils di mantenere un tesoretto per l'innesto di Sofyan Amrabat: "Sergio Reguilon è passato al Manchester United in prestito dal Tottenham Hotspur fino a giugno 2024. Il 26enne ha giocato 230 partite con club tra cui Real Madrid, Siviglia, Tottenham Hotspur e Atletico Madrid, e ha vinto sei presenze con la Spagna. Reguilon ha vinto l'Europa League e la Coppa del Mondo per club FIFA.