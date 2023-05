UFFICIALE, Il Frosinone è in Serie A: capolavoro di Grosso

FirenzeViola.it

La serata di Serie B decreta la prima promozione: con la vittoria per 3-1 sulla Reggina, il Frosinone stacca con tre giornate d'anticipo il pass per la prossima Serie A. Stagione superlativa della squadra di Fabio Grosso, guidata in campo dal leader carismatico, capitan Fabio Lucioni, mentre quello tecnico è stato Giuseppe Caso, ex stella delle giovanili della Fiorentina, a segno anche stasera. Con 71 punti in 35 partite il Frosinone consolida il primo posto, a +4 sul Genoa secondo e con 10 punti di vantaggio sul Bari terzo e solo 270 minuti al termine della regular season, i ciociari possono festeggiare il ritorno in Serie A a quattro anni dalla sua ultima volta.