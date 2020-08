UFFICIALE, Genoa: Faggiano nuovo direttore sportivo

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente pugliese ha firmato un contratto triennale con il club di Enrico Preziosi. L'annuncio ufficiale, la notizia era nell'aria da giorni, è arrivato in mattinata con un comunicato della società dopo il suo saluto al Parma. Faggiano, che sostituisce Francesco Marroccu, ha chiuso la sua avventura al Parma in maniera "consensuale" dopo quattro anni affermando al sito del club gialloblù che "non è stata una scelta facile ma dopo un'attenta riflessione ho ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi. Dopo quattro anni intensissimi ho capito che avevo bisogno di una nuova sfida perché sento di aver dato tutto me stesso, e non riuscirei a trovare dentro di me quel qualcosa in più che ritengo necessario per svolgere al meglio il mio lavoro". Faggiano, ritenuto allievo di Giorgio Perinetti, ha portato a Parma, tra gli altri, Gervinho e Kulusevski (ANSA).