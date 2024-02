UFFICIALE, Gaetano dal Napoli al Cagliari in prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Saltata la trattativa per portare a Cagliari Antonin Barak, il Cagliari è andato su Gianluca Gaetano del Napoli. E in questi minuti è arrivata l'ufficialità: Il suo trasferimento dal Napoli è stato depositato in Lega in questi minuti. Gaetano si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.