FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fiorentina-Inter non si giocherà oggi. Dopo i problemi occorsi a Bove, portato via d'urgenza in ambulanza, è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega di Serie A: la partita valida per la 14esima giornata è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.