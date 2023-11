UFFICIALE, Esonerato Grosso dal Lione: squadra a Sage

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivata l'ufficialità: Fabio Grosso è stato esonerato dal Lione. A comunicarlo è la stessa società francese sui propri canali ufficiali:

"Tenendo conto dei risultati ottenuti e dopo un'analisi approfondita della situazione della squadra professionistica, attualmente 18esima in Ligue 1, l'Olympique Lyonnais ha deciso di attuare una procedura che potrebbe portare alla risoluzione del contratto di lavoro di Fabio Grosso e di i suoi vice, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta.

In attesa dell'esito di questa procedura, la preparazione e la supervisione della partita a Lens, in programma per questo sabato alle 17, sarà assicurata da Pierre Sage coadiuvato da Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez e Rémy Vercoutre nel ruolo di preparatore dei portieri.

L'Olympique Lyonnais desidera ringraziare Fabio Grosso e i suoi collaboratori per il loro coinvolgimento e la professionalità dimostrata da quando sono entrati in carica alla guida della squadra professionistica".