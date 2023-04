UFFICIALE, Donadel è il nuovo allenatore dell'Ancona

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L’ U.S: Ancona comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina che si è legato al Club biancorosso sino al termine della corrente stagione sportiva, 2022/23.

Nato a Conegliano il 21 aprile 1983, Marco Donadel – una volta conclusa la sua lusinghiera carriera di calciatore, nella quale spiccano presenze e gol nel campionato di massima serie con le maglie di Milan, Parma, Sampdoria, Napoli e Verona, ma anche le numerose presenze come capitano nella Nazionale Under 21. Ha vinto una medaglia di bronzo con la Nazionale Olimpica, giocando un totale di 310′ e in tutte le gare, alle Olimpiadi di Atene del 2004 – inizia la sua carriera da allenatore alla Fiorentina come allenatore dell’Under 16 e dell’Under 17 e poi come collaboratore tecnico in prima squadra di Cesare Prandelli e Giuseppe Iachini. Dal 17 dicembre 2021 al 9 giugno 2022 è stato il vice di Paolo Vanoli allo Spartak Mosca.