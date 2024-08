UFFICIALE, Bianco saluta la Fiorentina. Arriva in prestito al Monza

FirenzeViola.it

Adesso è ufficiale: Alessandro Bianco lascia la Fiorentina e si accasa al Monza in prestito. Il contratto del classe 2002, che dopo gli acquisti odierni di Cataldi e Bove era scivolato indietro nelle gerarchie, è stato depositato in Lega. Il prodotto delle giovanili viola ritroverà così il suo ex allenatore ai tempi della Reggiana, Nesta.