UFFICIALE, Amrabat è dello United: la formula

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, JOVIC-MILAN, OPZIONE IN FAVORE DELL'ACF: IL PUNTO Per quel che riguarda la formula cessione di Luka Jovic al Milan, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si tratta di un prestito secco con a favore del club un'opzione fino al 2026. Che la Fiorentina potrà pensare di far valere con un successivo ingaggio di 5... Per quel che riguarda la formula cessione di Luka Jovic al Milan, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si tratta di un prestito secco con a favore del club un'opzione fino al 2026. Che la Fiorentina potrà pensare di far valere con un successivo ingaggio di 5... NOTIZIE DI FV MERCATO, IL RIEPILOGO DI ACQUISTI E CESSIONI: BILANCIO Oggi si è chiuso il calciomercato estivo (almeno quello in entrata). All'indomani della (importantissima) qualificazione ai gironi di Conference League, la Fiorentina conferma una rosa sostanzialmente ampia ma chiude con tre operazioni di rilievo: le cessioni di... Oggi si è chiuso il calciomercato estivo (almeno quello in entrata). All'indomani della (importantissima) qualificazione ai gironi di Conference League, la Fiorentina conferma una rosa sostanzialmente ampia ma chiude con tre operazioni di rilievo: le cessioni di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi