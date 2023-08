UFFICIALE, ACF annuncia Christensen: "Benvenuto"

© foto di pietro.lazzerini

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, la Fiorentina ha comunicato tramite i propri social l'acquisto di Oliver Christensen, prelevato dai viola dall'Hertha Berlino per 5 milioni + 1 di bonus. Ecco il comunicato apparso anche sul sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un' occasione la maglia della sua Nazionale".