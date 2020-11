UEFA, Europei ci saranno: format e sedi confermati

L'Europeo 2020 non cambia casa. È questa la decisione presa dalla UEFA riguardo il torneo itinerante previsto per questa estate. L'organo del calcio ha annunciato la scelta in un comunicato ufficiale in cui si legge: "La Uefa intende far disputare Euro 2020 nel format e nelle sedi confermate a inizio anno e sta lavorando sui preparativi con le città ospitanti. Considerando le incertezze legate al Covid, su cui Uefa o i comitati organizzatori locali non hanno controllo, troppo presto per sapere se le partite di giugno e luglio avranno restrizioni per tifosi o anche se saranno disputate regolarmente - aggiunge la nota -. Gli sforzi della Uefa sono indirizzati a pianificare il torneo in 12 città con i tifosi negli stadi. Decisioni in contrapposizione con questo piano potranno essere prese solo molto più vicino al torneo ma attualmente non ci sono piani di cambiare le sedi".