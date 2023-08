UECL, L'approdo ai gironi per i viola varrà quasi 3 mln

FirenzeViola.it

Quanto vale per la Fiorentina l’accesso alla fase a gironi di Conference League? Anche per questa stagione, Calcio&Finanza ha stimato i ricavi minimi per prendere parte alla manifestazione. A cominciare dal bonus per la partecipazione, pari a 2,94 milioni di euro. Cifre ben distanti da quelle della Champions League. Al bonus per la partecipazione si aggiungono i ricavi da ranking storico, che per la Fiorentina ammonteranno a un minimo di 760mila euro circa.

Infine, è possibile stimare i ricavi per la prima quota di market pool, che dovrebbero ammontare almeno a 560mila euro. La seconda quota sarà nota solamente a fine competizione e dipenderà dal numero di partite giocate da ogni squadra. Lungo l’arco della competizione si aggiungeranno inoltre i bonus per i risultati (500.000 euro per vittoria e 166.000 euro per ogni pareggio nella fase a gironi) e i bonus per il passaggio dei vari turni (da 300.000 euro per la qualificazione agli spareggi a 3 milioni di euro per arrivare alla finale).