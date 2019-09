UDINESE, Tudor: "Esagerato lo stop a De Paul"

(ANSA) - UDINE, 28 SET - "Dobbiamo migliorare in attacco, ma al completo, con De Paul e Okaka, saremo una squadra diversa". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia di una gara "importante, come tutte", in casa con il Bologna. "Ho già espresso pubblicamente il mio supporto a Mihajlovic. Gli siamo tutti vicini". In campo Tudor dovrà rinunciare ancora a De Paul, dopo che la Corte ha rigettato il ricorso contro i tre turni di squalifica presentato dall'Udinese. "Per me è esagerato. Prima è stato provocato, poi parlano di uno schiaffo violento...", è tornato ancora una volta sull'episodio costato il rosso diretto al suo numero 10 nella gara con l'Inter. "Quest'anno il campionato per me è più equilibrato. In queste cinque partite ci sono mancati due giocatori per noi molto importanti: De Paul ha fatto una partita su sei, Okaka è arrivato tardi e con problematiche fisiche, senza sottovalutare altri giocatori come Lasagna, Pussetto o Mandragora".