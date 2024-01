UDINESE, Solidarietà a Maignan, puniremo i responsabili

FirenzeViola.it

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, l'Udinese prende le distanze dall'episodio di razzismo che nella partita di ieri tra i friulani e il Milan ha colpito l'estremo difensore rossonero Mike Maignan, ed esprime la propria vicinanza al francese. Questo il comunicato:

"Udinese Calcio è profondamente dispiaciuta e condanna ogni atto di razzismo e violenza. Riaffermiamo la nostra avversione a qualsiasi forma di discriminazione ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al giocatore del Milan Mike Maignan alla luce del deplorevole episodio avvenuto sabato nel nostro stadio.

L'Udinese collaborerà con tutte le autorità inquirenti per garantire l'immediato chiarimento dell'accaduto, con l'obiettivo di adottare ogni misura necessaria per punire i responsabili.

Come Club, continueremo a lavorare diligentemente, come abbiamo sempre fatto, per promuovere la diversità e l’integrazione di tutte le etnie, culture e lingue tra i nostri giocatori, lo staff, la città ed una tifoseria che ha sempre dimostrato correttezza".