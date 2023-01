UDINESE, Marino: "Non cederemo i nostri pezzi forti"

Il responsabile dell’area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato alla trasmissione TV12 soffermandosi anche sulle voci di mercato in uscita: "Non perderemo sicuramente i pezzi importanti che abbiamo, grazie alla solidità della Famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori. Individualmente e collettivamente siamo forti e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, anche ora che stiamo vivendo una crisi di risultati, ma non di gioco. Non siamo alla deriva, siamo rispettatissimi dagli avversari, mettiamo in difficoltà chiunque, ma dobbiamo cercare di mantenere questi standard di concentrazione per tutta la partita".

Come valutare il lavoro di Sottil?

"Il mister è in grado di farci rivedere le prestazioni fatte nella prima parte di stagione, abbiamo piena fiducia in lui, nelle sua capacità di analisi e gestione dello spogliatoio".