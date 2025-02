Udinese, Lucca cita Lucio Corsi: "Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno"

A ormai diverse ore dal termine di Lecce-Udinese, Lorenzo Lucca torna a parlare del rigore con un post sul suo profilo Instagram. Con un post che sa di scuse per il suo comportamento, Lucca sui social cita la canzone portata da Lucio Corsi a Sanremo e scrive: "Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno". Da capire quale sarà la reazione dei compagni e del mister che, come già detto, non ha perso tempo per richiamarlo in panchina poco dopo l'episodio del rigore.