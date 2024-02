UDINESE, Felpa contro il razzismo prima del Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese, dopo il caso Maignan, continua la sua campagna contro il razzismo. Oggi prima della sfida contro l'Udinese la formazione di Cioffi è scesa in campo con una felpa con sfondo nero e la scritta in bianco "No to racism". Un messaggio che va di pari passo con le varie iniziative prese in questo senso dal club già nei giorni scorsi. Club friulano che ha voluto comunicare il messaggio anche sui social con un post sul suo profilo Instagram: