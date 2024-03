UDINESE, Contestazione dei tifosi a Cioffi e società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Contestazione all'Udinese e a Cioffi nel finale della partita persa e a senso unico con il Torino. La curva ha lasciato lo stadio prima della fine e la parte centrale del settore occupato dal tifo organizzato è rimasta vuota negli ultimi minuti. Al 90' fischi al tecnico dopo le incomprensioni in settimana con tifosi sulla parola "pressione" pronunciata dallo stesso Cioffi, ma anche alla società, alla quale è stato chiesto di spendere di più.

Cioffi a Dazn ha così commentato: "Difficile non sentire ma non ho niente da dire. Non ho mai parlato di pressione messa dalla città e dai tifosi. Dobbiamo essere bravi ad uscirne insieme. Sono convinto che con l'amore della città e dei tifosi usciremo da questa situazione" concetto ribadito in conferenza stampa "il tifoso ha diritto di fare ciò che vuole. Ho sentito uno stadio che ha supportato, parlo solo di pressioni che ci mettiamo spesso anche da soli. Credo in questa squadra, nel mio lavoro, è un ambiente sano".