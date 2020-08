UDINESE, C'è fumata bianca per permanenza Gotti

(ANSA) - UDINE, 06 AGO - Luca Gotti sarà l'allenatore dell'Udinese per il prossimo biennio. Dopo la giornata convulsa di ieri, in cui ci sono stati più incontri, nella tarda serata è stato trovato l'accordo che ha permesso al tecnico di Contarina di vincere il ballottaggio con Leonardo Semplici, che nelle 48 ore precedenti sembrava essere passato in pole. La società friulana ha quindi voluto privilegiare la strada della continuità, riuscendo a raggiungere un punto di incontro sia sull'aspetto economico - ci sarebbe stato un sensibile ritocco all'ingaggio, anche come premio alla salvezza e per la valorizzazione del valore della rosa - sia per quanto riguarda quello tecnico, relativo ai profili che servono per puntellare la rosa e per sostituire gli atleti dati in partenza: su tutti De Paul, Fofana, Sema (per fine prestito al Watford) e Stryger Larsen, a cui si aggiungono le incognite sui tempi di recupero di Mandragora. Dalla società non ci sono ancora comunicazioni ufficiali circa la sigla del contratto da depositare in Lega, con scadenza 30 giugno 2022, ma in giornata potrebbe esserci l'annuncio, terminate le ultime limature burocratiche. (ANSA).