UDINE, Il Consiglio Comunale boccia cittadinanza a Maignan

(ANSA) - UDINE, 29 GEN - Il Consiglio comunale di Udine ha bocciato la proposta di concedere la cittadinanza al portiere del Milan Mike Maignan, offeso con ingiurie razziste durante la partita contro l'Udinese al Friuli, il 20 gennaio scorso. Per far passare la proposta non erano sufficienti i voti della sola maggioranza ma occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri. La minoranza di centrodestra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco, Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centro sinistra. (ANSA).