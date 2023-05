INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, PROSEGUONO LAVORI AL V. PARK: NUOVO DETTAGLIO Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... NOTIZIE DI FV C. FIESOLE, IL MESSAGGIO PER CARICARE LA SQUADRA Nella notte scorsa è apparso uno striscione di fronte al centro sportivo Davide Astori firmato dalla Curva Fiesole con su scritto: “Al fianco del mister e dei ragazzi fino all’ultima battaglia”. Un messaggio lasciato per caricare ulteriormente la... Nella notte scorsa è apparso uno striscione di fronte al centro sportivo Davide Astori firmato dalla Curva Fiesole con su scritto: “Al fianco del mister e dei ragazzi fino all’ultima battaglia”. Un messaggio lasciato per caricare ulteriormente la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi