U21, Nunziata: "La Turchia ha più qualità della Lettonia"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Domani a Ferrara, contro la Turchia, l'Italia Under 21 si gioca un'altra fetta della qualificazione all'Europeo del 2025 e Carmine Nunziata avverte i suoi sulle difficoltà dell'impegno. "La Turchia è squadra molto diversa dalla Lettonia (battuta 2-0 venerdì, ndr) perché ha più qualità - ha detto il tecnico alla vigilia - La giudico forte, aggressiva e qualche accorgimento lo prenderemo per affrontarla. Penso che sia un impegno fondamentale per il nostro cammino. Ci aspetta una partita difficile e servirà grande intensità". (ANSA).