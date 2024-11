U21, L'Italia si fa rimontare sul 2-2. 90' per Kayode

FirenzeViola.it

Finisce 2-2 l'amichevole tra Italia e Francia U-21. Gli Azzurrini chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Casadei e Ambrosino. Nel secondo tempo, però, arriva la risposta della Francia con le reti di Cherki e Atangana, letali sulla sinistra. In entrambe le occasioni si sono evidenziate alcune incertezze di posizionamento del terzino viola Kayode, che comunque è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.