Tzimas, in campo 90 minuti nella vittoria del Norimberga contro il Darmstadt

Ormai tramontata la pista che poteva portarlo a vestire la maglia della Fiorentina, Stefanos Tzimas rimarrà al Norimberga. Nonostante l'importante offerta da un punto di vista economico fatta dai viola al Paok Salonicco, formazione proprietaria del cartellino del classe 2006, sia il Norimberga sia l'attaccante greco hanno deciso di continuare insieme fino al termine della stagione, quando i tedeschi dovranno decidere se pagare o meno la cifra di 18 milioni valida per il riscatto. Il Norimberga così non perde il suo miglior centravanti e Tzimas può continuare a crescere in Zweite Bundesliga.

La punta classe 2006, che ha già segnato 10 gol in campionato, ha giocato titolare anche ieri pomeriggio nella vittoria della formazione rossonera contro il Darmstadt. Norimberga che al momento si trova in decima posizione con 28 punti.