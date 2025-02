Ufficiale Tzimas è del Brighton, c'è la nota del club. Niente Fiorentina per il classe 2006

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: niente Fiorentina per Stefanos Tzimas. Il giovane attaccante greco è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Brighton che lo ha annunciato con un comunicato arrivato in mattinata. Il classe 2006 completerà la stagione in Germania, al Norimberga, e la prossima estate raggiungerà il Brighton: "Siamo lieti di confermare la firma di Stefanos Tzimas dall'FC Norimberga, squadra della Bundesliga 2, per termini non resi noti e soggetti ad autorizzazione internazionale.

Il nazionale Under 21 greco ha firmato un contratto fino a giugno 2030, ma rimarrà in prestito all'FC Norimberga nella seconda metà della stagione". Nonostante l'offerta più alta messa sul piatto dalla Fiorentina, Tzimas ha preferito la Premier League.