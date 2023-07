TWENTE, Ieri caos tra tifosi al De Grolsch Veste

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Tutto è successo ieri in occasione di Twente-Hammarby, gara valevole per l'andata del secondo turno di qualificazione in Conference League, quando i tifosi di entrambe le squadre, all'interno delle tribune del De Grolsch Veste, sono venuti a contatto causando degli scontri che hanno conseguito, riporta il Corriere dello Sport, ad almeno dieci arresti e svariati feriti. Grandi polemiche per l'accaduto, visto anche ciò che era successo lo scorso anno in occasione della gara contro la Fiorentina.