Trinchera (ds Lecce): "Ci aspetta una gara difficile, squadre con valori differenti"
Stefano Trinchera, dirigente sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole: "Mi aspettavo uno scontro diretto oggi? No, la Fiorentina è stata costruita per un campionato diverso da quello che sta facendo ora. I valori sono completamente differenti tra le due squadre. Ci aspetta una prestazione difficile".
Che Lecce è uscito dalla prestazione contro il Napoli?
"Nonostante veniamo da due sconfitte di fila, mi permetto di dire immeritate, siamo in forte crescita. Squadra che ha preso consapevolezza. Dobbiamo curare meglio i particolare".
Come se ne può uscire a livello di punti?
"Sappiamo qual è il nostro percorso, è dura muovere la classifica. Guardiamo oggi che ci aspetta un ambiente ostile con grandi motivazioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati